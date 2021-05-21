Дорожные «артисты» в Петербурге заработали более 9 млн рублей

Свыше 9 миллионов рублей заработали автоподставщики на постановочных ДТП.

Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области сообщила, что завершилось расследование уголовного дела в отношении группы автоподставщиков.

Ранее было известно, что в январе 2020 были задержаны четверо мужчин в возрасте от 33 до 44 лет. Все они не работали. Следствие установило, что группу организовал в 2019 году 42-летний мужчина, живущий в Кудрово. Стоит отметить, что его уже разыскивали за подобные преступления во Владимирской области.

Предприимчивый мужчина придумал схему, где потерпевший пешеход — полковник полиции. Так вот псевдополковнику разбили дорогие часы и у него есть свидетель происходящего. В настоящее время известно, что шесть человек пострадали от мошенников. Чаще всего это были водителя дорогих иномарок за 45 лет.

Такая схема за недолгое время принесла мужчинам свыше девяти миллионов рублей. За распределение доходов от своей деятельности отвечал организатор группы.

Известно, что следственные органы возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество».

Четверым фигурантам предъявили обвинение. Его уже утвердила прокуратура и в ближайшее время передаст в Выборгский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу. «Артистам» может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что мошенники выманили у 54-летней россиянки 400 млн рублей.