В Северной столице до 12 мая продлены коронавирусные ограничения

В Петербурге до 12 июля будут продлены коронавирусные ограничения. Однако это не отменит проведение Петербургского международного экономического форума.

Ограничения, которые были введены в Северной столице в связи с коронавирусом вновь продлили до 12 июля. Такое постановление подписал градоначальник города Александр Беглов.

Однако продление ограничений не отразится на проведении Петербургского экономического форума, который запланирован в городе со 2 по 5 июня. При этом, все его мероприятия организуют с соблюдением всех регламентов по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия.

Помимо этого, новое постановление гласит, что с 31 мая снимут запрет на посещение организованными группами детей до 16 лет театров и цирков.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что на петербургских врачах проводят исследование иммунитета при коронавирусе.