В Петербурге ожидаются грозы и дожди

В Петербурге ожидаются грозы и дожди
Горожане должны взять с собой зонтик, выходя из дома. Фото: Baltphoto

В субботу, 21 мая, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в городе пройдут кратковременные осадки, а также возможны грозы и ливни.

Согласно прогнозу, в субботу, 22 мая, в Петербурге ожидаются небольшие дожди. В ночное время суток столбики термометров покажут +8…+10 градусов. Днем потеплеет до +17 градусов. Ветер ожидается юго-западный.

Атмосферное давление низкое и будет слабо повышаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ближайшие выходные в Ленинградской области прогнозируются облачными, однако ожидаются прояснения. Порывы ветра временами будут достигать 15 метров в секунду.

грозы дожди погода


 

Новости партнеров
Попавший под пресс в ТРЦ «Галерея» мужчина умер в больнице
Попавший под пресс в ТРЦ «Галерея» мужчина умер в больнице
Что известно о разбившемся на электросамокате солисте Мариинского театра
Что известно о разбившемся на электросамокате солисте Мариинского театра
ЕС считает обвинения России в недружественных действиях необоснованными и просит пересмотреть это решение
ЕС считает обвинения России в недружественных действиях необоснованными и просит пересмотреть это решение
Пожилой японке ошибочно ввели сразу две дозы вакцины от COVID-19 за сутки
Пожилой японке ошибочно ввели сразу две дозы вакцины от COVID-19 за сутки
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Леди Гага призналась в беременности от насильника
В Госдуме прокомментировали призывы в США к санкциям против «Северного ...
На Лиговском путепроводе автобус «догнал» иномарку: сзади все встали
Павел Дуров удалил свой профиль на Facebook
У «Рендж Ровера» нет зада, а у «Киа Соул» переда: ...
В Петербурге ожидаются грозы и дожди
В Петербурге раскрыли тонировку инспекторов ГИБДД
Ленобласть на выходных зальют дожди и нагрянут грозы