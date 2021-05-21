В Петербурге ожидаются грозы и дожди

Горожане должны взять с собой зонтик, выходя из дома. Фото: Baltphoto

Горожане должны взять с собой зонтик, выходя из дома. Фото: Baltphoto

В субботу, 21 мая, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в городе пройдут кратковременные осадки, а также возможны грозы и ливни.

Согласно прогнозу, в субботу, 22 мая, в Петербурге ожидаются небольшие дожди. В ночное время суток столбики термометров покажут +8…+10 градусов. Днем потеплеет до +17 градусов. Ветер ожидается юго-западный.

Атмосферное давление низкое и будет слабо повышаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ближайшие выходные в Ленинградской области прогнозируются облачными, однако ожидаются прояснения. Порывы ветра временами будут достигать 15 метров в секунду.