Ленобласть на выходных зальют дожди и нагрянут грозы

Ленобласть на выходных зальют дожди и нагрянут грозы
Местами в Ленобласти будут грозы. Фото: Pixabay

Ближайшие выходные в Ленинградской области прогнозируются облачными, однако ожидаются прояснения. Порывы ветра временами будут достигать 15 метров в секунду.

Пресс-служба регионального управления МЧС сообщает, что днём 22 мая в области в большей части районов ожидаются кратковременные дожди. Кроме того, в определенных местах могут случится грозы, а порывы ветра могут быть до 15 м/с. А 23 мая утром и днём планируются дожди, местами, довольно, сильные.

Прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС» пишет, что в субботу ветер будет юго-западный, южный же ветер будет дуть со скоростью примерно 7-12 м/с. Ночью температура воздуха составит +5…+10 градусов, днём же воздух согреется до 12-17 градусов.

Атмосферное давление ночью станет слабо повышаться, но днем меняться будет мало.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что непогода в Петербурге второй вечер подряд закрывает сады и скверы.

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