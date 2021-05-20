Непогода в Петербурге второй вечер подряд закрывает сады и скверы

Непогода в Петербурге второй вечер подряд закрывает сады и скверы
Из-за непогоды сады и скверы закрыты. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В Петербурге в связи с непогодой в центре города второй вечер подряд закрываются скверы и сады.

Комитет по благоустройству Петербурга сообщает, что плохая погода второй день заставляет закрывать сады, парки, скверы города.

Синоптики прогнозируют сегодня вечером 20 мая гроза, ливень и град. При этом, скорость ветра может достигать 15-20 м/с.

Чтобы обезопасить граждан на время станут недоступны Таврический, Овсянниковский, Лопухинский Никольский и Екатерининский сады, сад Сан-Галли, а также скверы Галины Старовойтовой и у Казанского собора.

Стоит заметить, что последние двое суток в Северной столице бушует урагана, который свалил около 300 деревьев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главной жертвой урагана стал почти вековой клен в Михайловском сквере напротив Русского музея. Дерево рухнуло на проезжую часть и стало причиной пробки. Еще одно дерево свалилось прямо у Гостиного двора на Невском.

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