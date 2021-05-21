Врачи рассказали, какой симптом может быть предвестником рака

Врачи из клиники Майо в США рассказали, что зудящая сыпь на коже может быть симптомом рака.
Болезненная сыпь фиолетового оттенка на лице или веках свидетельствует о необычном заболевании, которое называется дерматомиозит, сообщает Express.
«Этот недуг у взрослых связан с повышенной вероятностью развития рака, особенно шейки матки, легких, поджелудочной железы, груди, яичников и желудочно-кишечного тракта», —отметили врачи.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нутрициолог Анна Ивашкевич рассказала, от каких продуктов стоит отказаться после болезни. Она заявила, что некоторые напитки и еда могут негативно сказаться на здоровье человека, который принимал антибиотики или только недавно выздоровел.