Врачи рассказали, какой симптом может быть предвестником рака

Врачи рассказали, какой симптом может быть предвестником рака
Сыпь может быть признаком массы других заболеваний. Фото: pixabay.com

Врачи из клиники Майо в США рассказали, что зудящая сыпь на коже может быть симптомом рака.

Болезненная сыпь фиолетового оттенка на лице или веках свидетельствует о необычном заболевании, которое называется дерматомиозит, сообщает Express.

«Этот недуг у взрослых связан с повышенной вероятностью развития рака, особенно шейки матки, легких, поджелудочной железы, груди, яичников и желудочно-кишечного тракта», —отметили врачи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нутрициолог Анна Ивашкевич рассказала, от каких продуктов стоит отказаться после болезни. Она заявила, что некоторые напитки и еда могут негативно сказаться на здоровье человека, который принимал антибиотики или только недавно выздоровел.

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