Академик РАН объяснил, почему аллергики более восприимчивы к коронавирусу

Академик РАН объяснил, почему аллергики более восприимчивы к коронавирусу
Ученые продолжают изучать коронавирус. Фото: pixabay

Завкафедрой госпитальной терапии медицинского университета им. Пирогова, академик РАН Александр Чучалин объяснил, почему аллергики более восприимчивы к COVID-19.

По его словам, в период активизации аллергических процессов в окружающей среде человек более чувствителен к инфекционным заболеваниям, сообщает телеканал «Россия 24».

При этом он отметил, что люди, страдающие аллергией, все-таки менее расположены к заболеванию, чем те, у кого есть сахарный диабет или сердечно-сосудистые заболевания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столица стартовало исследование клеточного иммунитета при ковид-19 и первыми «испытателями» стали сами врачи, перенесшие данный вирус. Пресс-служба комитета по здравоохранению сообщает, что в Курортном районе в Городской больнице № 40 начались исследования клеточного иммунитета при коронавирусе.

COVID-19 аллергия коронавирус


 

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