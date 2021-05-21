В Смольном наградили бизнесменов за помощь в период пандемии

В Смольном наградили бизнесменов за помощь в период пандемии
В Смольном наградили представителей бизнеса, помогавших горожанам в период пандемии. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Александр Беглов наградил представителей бизнеса, которые помогали петербуржцам в период пандемии.

Награды вручили представителям 13 компаний, которые участвовали в акции #МыВместе, сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

С начала пандемии сотни тысяч петербуржцев получили продукты и другие товары. Бизнес также оказывал поддержку медикам, обеспечивая их масками, перчатками, транспортом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Смольный поддержит малый и средний бизнес, выделив субсидии Фонду развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Петербурге. В этом году Фонд получит субсидии в виде взноса на осуществление уставной деятельности в рамках реализации региональные проектов.

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