Туристы потратили в Петербурге на майских праздниках около 1 млрд рублей

В первой половине мая туристы потратили в Петербурге с около 1 млрд рублей. Это более чем в два раза превышает траты во время зимних каникул, сообщили в пресс-службе банка ВТБ.

По итогам первой половины мая траты на туризм в Северной столице практически вернулись к допандемийному периоду, количество транзакций увеличилось на четверть.

Более чем в два раза − до 470 млн рублей − увеличили оборот петербургские бары, кафе и рестораны. На 45% вырос спрос на междугородный транспорт − до 163 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что россияне стали меньше выезжать за пределы страны для отдыха. Туристический поток в текущем году сократился на 77%. Такой резкий упадок произошел из-за пандемии коронавируса. Общий объем туристов в России составил в 2020 году 2 млн 753 тыс. человек. В эти данные входят цифры за первый квартал, когда в стране еще не было коронавирусной эпидемии.