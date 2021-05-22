Кинолог перечислил правила перевозки собаки на дачу

Кинолог перечислил правила перевозки собаки на дачу
Питомец при поездке в машине должен находиться в переноске или быть пристегнут к ремню безопасности. Фото: pixabay

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что важно знать при перевозке собаки на дачу.

Он отметил, что питомец при поездке в машине должен находиться в переноске или быть пристегнут к ремню безопасности. Если вы перевозите собаку в общественном транспорте, то нужно не забыть про намордник и поводок.

Перед поездкой важно хорошо выгулять собаку и не кормить ее, сообщает РИА «Новости». Если же поездка до дачи занимает длительное время, то лучше взять корм и воду, а по дороге делать небольшие остановки, чтобы питомец мог справить нужду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что апреле в Законодательном Собрании Петербурга также приняли инициативу, которая позволит разработать правила посещения магазинов, кафе и ресторанов для людей с животными. Их должны будут составить в Госдуме. При этом петербургские депутаты утверждали, что речь идет о единых правилах посещения продуктовых магазинов, кафе и ресторанов для людей с домашними питомцами, а не запретах.

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