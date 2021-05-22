Выходные в Ленобласти будут дождливыми

Выходные в Ленобласти будут дождливыми
В течение суток ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Фото: pixabay

Теплая погода и дожди ожидается в Ленобласти на выходные. Осадки будут в области регулярными.

В ночь на 22 мая температура воздуха будет до +10 градусов, сообщает ГУ МЧС по России и Ленобласти. Днем +17 градусов. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Ночью местами пройдут дожди. Днём осадки ожидаются почти во всех районах. Возможно грозы.

Атмосферное давление будет слабо повышаться.

В воскресенье температура воздуха поднимется до +15 градусов, утром и днем ожидаются дожди, местами сильные. Дождь также будет и в понедельник.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ограничения определит погода, а не COVID-19. Петербургские школьники готовятся к последнему звонку. В субботу, 22 мая, для тысяч петербургских выпускников прозвенит последний звонок.

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