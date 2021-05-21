Ограничения определит погода, а не COVID-19: петербургские школьники готовятся к последнему звонку

Уже в субботу, 22 мая, для тысяч петербургских выпускников прозвенит последний звонок. В прошлом году школьникам не повезло – из-за пандемии отмечать пришлось онлайн. В этом году праздники все-таки смогут провести в очном формате, несмотря на рост заболеваемости, который фиксируют в Петербурге в последнее время. Свои ограничения, правда, может установить погода.

Роспотребнадзор дал добро городским школам на проведение последних звонков очно. Соблюсти, правда, придется немало правил. Во-первых, каждый класс должен будет отмечать отдельно. Родители смогут лично поздравить школьников с выпуском – на праздник их пустят, проверив температуру. Родителей также попросят обработать руки антисептиком и использовать средства индивидуальной защиты.

Известно, что школьники смогут провести последний звонок и на свежем воздухе, на школьной территории, если позволит погода. Возможно, ребятам повезет – по данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 мая ожидается облачная с прояснениями погода. Картину могут испортить кратковременные дожди. Кстати, если погода даст отметить праздник на улице, собраться вместе смогут и несколько классов сразу.

Решение о формате и месте праздника принимают руководители образовательных учреждений.

Отметим, что уже на следующей неделе петербургским выпускникам предстоит пройти итоговую аттестацию. Сдавать экзамены в этом году будут 45 тысяч девятиклассников. Для сдачи ЕГЭ в городе зарегистрировали более 40 тысяч человек, почти 30 тысяч из них – выпускники 11-х классов.

Как писала Gazeta.SPb, губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал выпускникам провести в очном формате и праздник «Алые паруса». В прошлом году за концертом пришлось следить по телевизору, а знаменитый парусник прошел не по Неве, а по акватории Финского залива. По последним данным, в этом году для выпускников проведут концерт, а шоу, как и привыкли горожане, развернется в акватории Невы.