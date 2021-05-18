«Алые паруса» в Петербурге планируют провести в очном формате

То же касается Дня города – власти рассчитывают, что эпидемиологическая обстановка ухудшаться не будет.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что власти рассчитывают, что крупнейшие летние мероприятия будут проведены в очном формате. Таким образом, «Алые паруса», День города, ПМЭФ, чемпионат Европы по футболу и многие другие знаковые события должны пройти в реальном режиме, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Беглов подчеркнул, что власти делают все возможное, чтобы приостановить распространение инфекции, но усилия нужно прикладывать в том числе жителям Петербурга. Важно соблюдать социальную дистанцию и носить средства индивидуальной защиты – только в таком случае есть шанс скорого возвращения к привычной жизни.

Он также добавил, что нужно ускорить темпы вакцинации от коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России введут в оборот четвертую вакцину от коронавируса.