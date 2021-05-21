Как пройдет ЕГЭ в Петербурге в этом году

Петербург готовится к проведению государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-классах. Впервые в этом году на ЕГЭ зарегистрировалось более 40 тысяч человек, а экзамен по информатике будут сдавать на компьютерах.

Об этом стало известно в пятницу, 21 мая, в ходе пресс-конференции, посвященной подготовке к проведению аттестации.

Уже завтра, 22 мая, в петербургских школах прозвенят последние звонки, а с 24 мая стартует экзаменационная компания. В понедельник и во вторник экзамен по русскому языку будут сдавать девятиклассники. В этом году на экзамен зарегистрировались почти 45-тысяч девятиклассников. Для них подготовили 257 пунктов сдачи экзамена. Им также предстоит сдать математику, а вот экзамены по выбору в этом году в 9-х классах не проводят. Резервные даты для выпускников предусмотрены в июне, июле и сентябре.

ЕГЭ в этом году будет сдавать беспрецедентное число человек – более 40 тысяч. Из них – почти 30 тысяч выпускников школ этого года, остальные – выпускники прошлых лет и выпускники учреждений среднего профессионального образования.

Для тех, кто сдает ЕГЭ, на базе общеобразовательных учреждений подготовили 170 пунктов. В этом году 11-классники обязательно будут сдавать только русский язык (25 мая). Экзамен по математике базового уровня проводить не будут.

Тем, кто захочет поступить в вузы придется сдать ряд экзаменов по выбору. В этом году самым популярным экзаменом по выбору стала профильная математика – ее будут сдавать 53% выпускников. Почти 40% сдадут обществознание, более 18% — английский язык и биологию, физику – 17% выпускников.

Отметим, что экзамен по информатике в этом году будут сдавать почти семь тысяч выпускников. Впервые отвечать на экзаменационные вопросы они будут на компьютерах, а не в письменном виде. Экзамен будет проходить в два дня и, как отметил заместитель председателя комитета по образованию Санкт-Петербурга, председатель государственной экзаменационной комиссии Санкт-Петербурга Сергей Тимофеев, оборудования хватит на всех.

По его словам, в школах будут приняты необходимые меры безопасности. В пунктах проведения экзаменов выставят охранников и установят металлодетекторы. Дополнительный визуальный контроль обеспечат сопровождающие педагоги.

Сидеть в масках и перчатках на экзаменах выпускникам будет необязательно. При этом им измерят температуру и попросят обработать руки.

Ранее Gazeta.SPb писала о советах эксперт к ЕГЭ по русскому языку для петербургских выпускников.