Эксперт дала советы петербургским выпускникам к сдаче ЕГЭ по русскому языку

Петербургские выпускники готовятся к итоговой государственной аттестации. В этом году 11-классникам предстоит сдавать только один обязательный экзамен – по русскому языку. Председатель предметной комиссии по проверке ЕГЭ по русскому языку Санкт-Петербурга Лариса Каминская рассказала, на что стоит обратить особое внимание.

В этом году экзамен по русскому языку будут сдавать 25 мая. Традиционно ЕГЭ по предмету состоит из двух частей: тестовой и творческой.

Лариса Каминская посоветовала выпускникам уделить особое внимание грамотному и аккуратному написанию. По ее словам, пандемия привела к тому, что школьники стали больше печатать и меньше писать.

«Если первую часть проверяет компьютер, то вторую – эксперты. Они смотрят на письменное развернутое высказывание выпускника. Здесь важна четкость и аккуратность», — заметила Каминская.

Она также рекомендовала выпускникам использовать при подготовке только достоверные материалы. Вся необходимая информация размещена на сайтах комитета по образованию, центра оценки и качества образования, а также федерального института педагогических измерений.

«Помните о времени. У выпускников всего 3,5 часа. Нужно заранее подумать, как рационально использовать это время. В экзамене по русскому языку есть тестовая часть и письменная. 2/3 времени должно приходиться на творческую работу», — уточнила она.

Председатель предметной комиссии также призвала внимательно читать формулировки заданий.

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