В Петербурге за сутки обследовали на COVID-19 более 23 тысяч людей

В Петербурге за сутки обследовали на COVID-19 более 23 тысяч людей
Петербуржцы проходят тесты на коронавирус. Фото: unsplash

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 23272 человека.

Обработано 11418 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, сообщает оперштаб.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки выявили более 800 новых случаев COVID-19. В России за последние сутки зафиксировали 8937 случаев заражения коронавирусом. Заболеваемость по стране снизилась (9232 случая), сообщает оперштаб по борьбне с инфекцией. В Петербурге впервые за последние месяцы количество заболевших превысило 800 человек (815).

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