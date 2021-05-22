В Петербурге за сутки обследовали на COVID-19 более 23 тысяч людей

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 23272 человека.

Обработано 11418 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, сообщает оперштаб.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки выявили более 800 новых случаев COVID-19. В России за последние сутки зафиксировали 8937 случаев заражения коронавирусом. Заболеваемость по стране снизилась (9232 случая), сообщает оперштаб по борьбне с инфекцией. В Петербурге впервые за последние месяцы количество заболевших превысило 800 человек (815).