В Петербурге сегодня состоится «Ночь музеев»

В акции примут участие более 80 площадок.

В Санкт-Петербурге в ночь на 23 мая пройдет «Ночь музеев». В акции примут участие более 80 площадок, которые не будут закрывать свои двери вечером и проработают всю ночь.

Обычно «Ночь музеев» проходит в Международный день музеев, но в 2021 году праздник выпал на середину неделю, так что было принято решение о переносе на субботу. Купить билеты на мероприятия нужно заранее – это правило придумали в связи с пандемией коронавируса.

Общей темой для «Ночи музеев» стала тема «Звук». Ей будут посвящены мероприятия, лекции, экскурсии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, куда сходить и что посмотреть в Петербурге во время «Ночи музеев».