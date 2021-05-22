В Петербурге сегодня состоится «Ночь музеев»

В Петербурге сегодня состоится «Ночь музеев»
Ночь музеев в Петербурге. Фото: www.artnight.ru

В акции примут участие более 80 площадок.

В Санкт-Петербурге в ночь на 23 мая пройдет «Ночь музеев». В акции примут участие более 80 площадок, которые не будут закрывать свои двери вечером и проработают всю ночь.

Обычно «Ночь музеев» проходит в Международный день музеев, но в 2021 году праздник выпал на середину неделю, так что было принято решение о переносе на субботу. Купить билеты на мероприятия нужно заранее – это правило придумали в связи с пандемией коронавируса.

Общей темой для «Ночи музеев» стала тема «Звук». Ей будут посвящены мероприятия, лекции, экскурсии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, куда сходить и что посмотреть в Петербурге во время «Ночи музеев».

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