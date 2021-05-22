Реконструкцию Ледового побоища покажут на фестивале выпускников «Алые паруса»

В Северной столице на фестивале «Алые паруса» покажут представление, посвященное Ледовому побоищу и подготовленное в рамках празднования 800-летия Александра Невского.

В этом году вся страна празднует 800-летие Александра Невского, сообщает «Петербургский дневник». В честь этого в районе Стрелки Васильевского острова состоится представление, посвященное битве на льду Чудского озера в 1242 году.

Это историческое событие также будет подниматься во время концерта на Дворцовой площади. Праздник планируется провести в очном формате.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из Кронштадта в Петербург отправился первый метеор. Скоростной пассажирский теплоход «Метеор» сегодня отправился в первый рейс из Северной столицы в парк «Остров фортов» в Кронштадте. Об этом сообщается в группе «Кронштадт. Остров фортов» «ВКонтакте».