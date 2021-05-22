Из Кронштадта в Петербург отправился первый метеор

Из Кронштадта в Петербург отправился первый метеор
Метеоры будут отходить от Зимней пристани Кронштадта и прибывать на петербургскую пристань у Медного Всадника. Фото: скриншот "Форт Константин / Кронштадт / Официальный паблик"

Скоростной пассажирский теплоход «Метеор» сегодня отправился в первый рейс из Северной столицы в парк «Остров фортов» в Кронштадте.

Об этом сообщается в группе «Кронштадт. Остров фортов» «ВКонтакте».

В ближайшее время метеоры будут курсировать между центром Петербурга и Кронштадтом каждый день.

Теплоходы будут отправляться от причала «Сенатская Пристань» у Медного Всадника, затем будут заходить за пассажирами на пристань Дворцовой набережной, а оттуда будут напрямую отправляться к причалу у форта Пётр Первый в Кронштадт. Конечной точкой маршрута станет Зимняя пристань в центре Кронштадта.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге открылась выставка инновационной техники. 21 мая в Северной столице состоялось открытие II Международного транспортного фестиваля SPbTransportFest.

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