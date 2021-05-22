Из Кронштадта в Петербург отправился первый метеор

Скоростной пассажирский теплоход «Метеор» сегодня отправился в первый рейс из Северной столицы в парк «Остров фортов» в Кронштадте.
Об этом сообщается в группе «Кронштадт. Остров фортов» «ВКонтакте».
В ближайшее время метеоры будут курсировать между центром Петербурга и Кронштадтом каждый день.
Теплоходы будут отправляться от причала «Сенатская Пристань» у Медного Всадника, затем будут заходить за пассажирами на пристань Дворцовой набережной, а оттуда будут напрямую отправляться к причалу у форта Пётр Первый в Кронштадт. Конечной точкой маршрута станет Зимняя пристань в центре Кронштадта.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге открылась выставка инновационной техники. 21 мая в Северной столице состоялось открытие II Международного транспортного фестиваля SPbTransportFest.