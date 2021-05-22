На Гражданском заметили прогуливающегося в одиночестве петуха

На Гражданском заметили прогуливающегося в одиночестве петуха
Петух прогуливается у спортивной арены. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Птицу увидели недалеко от спортивного комплекса.

В Калининском районе сегодня, 22 мая, заметили прогуливающегося в одиночестве петуха. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на пересечении Гражданского проспекта и проспекта Луначарского. Птица разгуливала рядом со спортивным комплексом «Nova Arena».

Пользователи гадают, чей петух и как он оказался на воле. Многие шутят, что хотели бы сварить из птицы суп.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Летний сад снова вернулись лебеди.

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