Киркоров рассказал о сбывшемся пророчестве Ванги

Ясновидящая заявила, что артист добьется успеха благодаря женщинам с именами на букву «А».

Певец Филипп Киркоров рассказал о пророчестве ясновидящей Ванги, которое сбылось, в эфире шоу Comedy Club. Предсказательница заявила, что артист добьется большого успеха благодаря женщинам, чьи именами начинаются на букву «А».

«В моей жизни все главные дуэты записаны с девушками, имена которых начинаются на букву «А»»,

— отметил музыкант.

Речь идет об Ани Лорак, Анне Нетребко и Анне Корсун. Он также вспомнил об Алле Пугачевой, заявив, что «это святое».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Соседов рассказал о деталях брачных отношения Пугачевой и Киркорова. Он убежден, что звездная пара давно всем надоела, поэтому их недавняя ссора всем на руку.