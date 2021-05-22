Выборг меняется к лучшему, но это не заметно онлайн-активистам

Власти приводят город в порядок, и все равно иногда сталкиваются с критикой со стороны жителей Ленобласти.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко активно общается с жителями региона в Instagram. Благодаря социальной сети политик получает обратную связь – чаще всего конструктивную, но бывают и исключения.

Так, недавно в аккаунте губернатора был оставлен комментарий об отсутствии перемен в Выборге. Автор заявил, что власти обещали отреставрировать город, но он изменений не заметил.

«Я хочу вам напомнить, что 4 года назад вы после прогулки с Варламовым по Выборгу обещали, что через 3 года город изменится», — пишет онлайн-активист, сообщает online.47.

Сложно согласиться с пользователем, ведь Выборг за последнее время действительно преобразился. Регион вкладывает много ресурсов на приведения в порядок исторического центра города. На данный момент уже отреставрирован центральный собор и часовая башня, а сейчас специалисты трудятся над Выборгским замком и парком Монрепо. Помимо этого в городе открыли деловой и ледовый дворцы, а также новый бассейн со спортзалом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Выборге завершают проектирование исторического квартала.