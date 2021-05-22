«Ночь музеев» в Петербурге только началась, но уже собрала длинные очереди

&#171;Ночь музеев&#187; в Петербурге только началась, но уже собрала длинные очереди
У музеев в Петербурге появлялись очереди. Фото: pixabay.com

С наступлением «Ночи музеев» 22 мая на улицах Петербурга стали замечать очереди.

Как сообщает «Мойка78», «Ночь музеев» только-только началась, однако уже успела подсобрать длинные очереди.

Так, например, толпа людей стоит в ожидании входа в музей Ахматовой в Фонтанном доме.

По данным издания, через некоторое время очередь не уменьшалась, в связи с чем работникам пришлось применять меры. Они раздавали людям флаеры на вход в другой день, если получится так, что ночью с 22 на 23 мая попасть в музей не удастся.

Напомним, что в Санкт-Петербурге в ночь на 23 мая пройдет «Ночь музеев». В акции примут участие более 80 площадок, которые не будут закрывать свои двери вечером и проработают всю ночь.

Обычно «Ночь музеев» проходит в Международный день музеев, но в 2021 году праздник выпал на середину неделю, так что было принято решение о переносе на субботу.

Общей темой для «Ночи музеев» стала тема «Звук». Ей будут посвящены мероприятия, лекции, экскурсии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, куда сходить и что посмотреть в Петербурге во время «Ночи музеев».

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