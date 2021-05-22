Двойная радуга порадовала петербуржцев в субботу вечером

Двойная радуга в Петербурге. Фото: "ВКонтакте" "Живем на Васильевском"

Двойная радуга в Петербурге. Фото: "ВКонтакте" "Живем на Васильевском"

В Петербурге жители города в социальных сетях делились фотографиями двойной радуги, которая появлялась в разных районах города вечером 22 мая.

В соцсети «Вконтакте» в группе «Живем на Васильевском» очевидцы делились кадрами природного явления — двойной радуги.

Небосвод Северной столицы радуга украсила в субботу вечером 22 мая.

Стоит напомнить, что следующая неделя для жителей города на Неве окажется довольно обильной на дожди, однако случится, что солнце все же ненадолго выйдет из-за туч. Тогда быть может яркая радуга вновь появится над головами петербуржцев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области возбудили уголовное дело после загрязнения акватории бухты «Радуга» Финского залива.