Музей истории Кронштадта провел исторический квест «Звуковирус»

В городе Кронштадт также состоялась «Ночь музеев-2021».

Так, в субботу, с 22 на 23 мая, в Музее истории Кронштадта организовали квест «Звуковирус». О том, как играть в интересную игру рассказали в официальной группе музея в социальных сетях «ВКонтакте».

В сообществе объяснили так:

«Инопланетный звуковирус внес хаос в экспозицию музея! Зараженные предметы издают несвойственные им звуки. Участникам квеста предстоит найти экспонаты, связанные с историей Кронштадта, собрать все подсказки (по QR-кодам) и расшифровать «код антивируса»».

Оказалось, что работники музея показали героев «Звездных войн».

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что «Ночь музеев» в Петербурге только началась, но уже собрала длинные очереди.