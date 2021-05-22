Стал известен победитель «Евровидения 2021»

В Нидерландах в Роттердаме на арене «Ахой» на музыкальном песенном международном конкурсе победила группа «Maneshin» из Италии.

Представляла Россию на конкурсе «Евровидение-2021» в Роттердаме певица Manizha — Манижа Сангин, девушка заняла в конкурсе 9 место. Девушка получила 204 балла. Результаты стали известны, когда были подведены итоги онлайн-голосования. Манижа выступала на конкурсе с песней «Русская женщина» под пятым номером.

На второй строчке оказалась певица из Франции — Барбара Прави с песней Voilà.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что певица Манижа перед самым выходом на сцену лишилась аккредитации.