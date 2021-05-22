В «Ночь музеев» по Петербургу до шести утра будут курсировать специальные автобусы

В Петербурге наступила «Ночь музеев», в связи с этим начали свою работу специальные автобусы. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «Ночь музеев. Санкт-Петербург».

Известно, что автобусы будут курсировать с 23:00 до 06:00 между музеями ночной программы по четырем маршрутам. Стоит заметить, что отправляться все данные транспортные средства будут с остановки на Исаакиевской площади, которая находится со стороны Александровского сада.

В этом же месте будет возможность пересесть с одного маршрута на другой.

Так, три маршрута состоятся в центре города, до проспекта Стачек, до Литейного проспекта и до площади Александра Невского. Четвертый же пройдет по Васильевскому острову и Петроградской стороне — через Благовещенский мост, мост Бетанкура, Биржевой и Дворцовый мосты.

Стоит отметить, что метрополитен с 22 на 23 мая работает в штатном режиме. Кроме того, мосты будут разводиться по графику.

Ранее gazeta.spb.ru писала, как пройдет Ночь музеев в Петербурге в условиях пандемии