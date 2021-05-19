Как пройдет Ночь музеев в Петербурге в условиях пандемии

Более 80 музеев, галерей, библиотек, выставочных и концертных залов Северной столицы будут открыты в ночь с 22 на 23 мая — в традиционную «Ночь музеев». В этом году она пройдет в офлайн-формате, несмотря на COVID-19.

В акции примут участие Кунсткамера, Русский музей, ГМЗ «Царское село», ГМЗ «Петергоф», Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме и другие. Каждый музей готовит свою спецпрограмму, но у всех общая тема – «Звук».

«Ночь музеев» — это прекрасная традиция, но важно не забывать о необходимости соблюдения мер эпидемической безопасности и строго придерживаться правил», — отметил губернатор Александр Беглов.

Для обеспечения безопасности в условиях пандемии программы во всех участвующих в акции музеях будут организованы по сеансам, а количество билетов на каждый сеанс ограничено. Купить билет на «Ночь музеев» можно будет только онлайн, сразу выбирая интересующие музеи и время посещения. Все посетители должны соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Обязательна термометрия на входе и дезинфекция всех поверхностей.

В программе Большого зала Филармонии имени Д.Д.Шостаковича — двенадцать концертов, перекликающихся с содержанием романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Музей истории религии подготовил аудиоэкскурсию, в которую помимо рассказа об экспонатах входит звуковая дорожка: камлание шаманов, ритуальные музыкальные инструменты и сакральные тексты.

Некоторые музеи будут работать с 18:00 до 23:00, а другие с 18:00 до 06:00. Метро в «Ночь музеев» будет работать по своему обычному графику, мосты будут разводиться по расписанию. С 23:00 между музеями, которые участвуют в ночной программе, будут курсировать автобусы «Ночи музеев» по 4 маршрутам. Воспользоваться автобусом может бесплатно любой обладатель единого билета «Ночи музеев».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Tele2 подарит еще больше впечатлений на «Ночи музеев – 2021».