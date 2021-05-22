«Ночь музеев»: в Большом зале Филармонии задержали программу

&#171;Ночь музеев&#187;: в Большом зале Филармонии задержали программу
В Большом зале Филармонии задержали программу. Фото: https://vk.com/artnight

В Северной столице началась «Ночь музеев», однако в Большом зале Филармонии случился сдвиг запланированной программы на 20 минут. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «Ночь музеев. Санкт-Петербург».

В Центральном районе города в Большом зале Филармонии задержали программу на 20 минут. Несмотря на это, пользователи в Сети пишут, что такое мероприятие ничем не испортишь.

«Концерты такие невероятные, что задержку можно простить!», — пишут в группе.

«Это был просто космос! Были на программе на 00:00. Сочетание джаза и Шопена — это изумительно. Музыкантам огромное спасибо», — делятся впечатлениями слушатели.

Однако администрация Филармонии предупредила, что посетители могут прийти на свой сеанс позже. При этом, если есть вероятность опоздать в другой музей своего маршрута, то можно выбрать более поздний сеанс. Сообщается, что контролеры пропустят по билету на более ранний сеанс.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в «Ночь музеев» по Петербургу до шести утра будут курсировать специальные автобусы.

Большой зал филармонии новости СПб ночь музеев 2021


 

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