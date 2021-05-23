В Германии оценили ущерб для экономики от коронавируса в 300 миллиардов евро

Ущерб для экономики Германии от COVID-19 оценили в 300 миллиардов евро. Фото: Pixabay

Ущерб для экономики Германии от COVID-19 оценили в 300 миллиардов евро. Фото: Pixabay

Пандемия нанесла экономике Германии ущерб в 300 миллиардов евро, сообщает издание Welt со ссылкой на оценки Института немецкой экономики в Кельне.

Глава института Михаэль Хютер отметил, что на компенсацию убытков от пандемии уйдут годы

«Темпы вакцинации растут, это немаловажный сигнал для экономики. Но мы не должны питать иллюзий, будто кризис больше не оставит никаких следов. Не будь коронавируса, экономика бы значительно выросла», — цитирует его слова издание.

По последним данным, с начала пандемии в Германии зафиксировано 3 653 019 случаев коронавируса, выздоровело 3 390 300 человек, число смертельных исходов достигло 87 320.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.