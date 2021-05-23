Спасатели ночью тушили частный дом в Волховском районе

В ночь на 23 мая спасатели потушили частный дом в СНТ «Горизонт» в Пупышево Ленинградской области.

Сообщение о возгорании поступило в 02:55. Площадь горения составила 64 квадратных метра, сообщили в ГУ МЧС по региону. Справиться с огнем удалось в 04:01.

В ликвидации участвовали восемь человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники. О пострадавших не сообщается. Причины возгорания устанавливаются. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на улице Руставели в Петербурге местные жители заметили пожар в жилом доме. С огнем уже борются спасатели.