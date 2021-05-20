В квартире на Руставели вспыхнул пожар, на месте три машины МЧС

В квартире на Руставели вспыхнул пожар, на месте три машины МЧС
Место происшествия. Фото: скрин "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На улице Руставели в Петербурге местные жители заметили пожар в жилом доме. С огнем уже борются спасатели.

Возгорание случилось сегодня, 20 мая, в доме №18. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что из окна многоэтажки валит густой дым. Огонь не зафиксирован. По словам очевидцев, к месту ЧП оперативно прибыли три пожарных расчета.

Причины случившегося и информация о возможных пострадавших выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кудрово очевидцы тушили полыхающий автомобиль. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

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