В Кудрово очевидцы тушили полыхающий автомобиль

В пожаре никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В пожаре никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Машина горела посреди дороги. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

В Кудрово вечером 19 мая очевидцы тушили полыхающий автомобиль. Об этом сообщили свидетели в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на проспекте Большевиков – там по непонятной причине начала гореть легковушка. На помощь погорельцу пришли другие автомобилисты, которые приступили к ликвидации пожара до приезда сотрудников МЧС. По предварительным данным, все остались целы и невредимы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кудрово из-за сломанного светофора образовалась серьезная пробка. Десятки автомобилей образовали затор.