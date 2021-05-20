В Кудрово очевидцы тушили полыхающий автомобиль

В Кудрово очевидцы тушили полыхающий автомобиль
В пожаре никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Машина горела посреди дороги. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

В Кудрово вечером 19 мая очевидцы тушили полыхающий автомобиль. Об этом сообщили свидетели в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на проспекте Большевиков – там по непонятной причине начала гореть легковушка. На помощь погорельцу пришли другие автомобилисты, которые приступили к ликвидации пожара до приезда сотрудников МЧС. По предварительным данным, все остались целы и невредимы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кудрово из-за сломанного светофора образовалась серьезная пробка. Десятки автомобилей образовали затор.

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