В Кудрово из-за сломанного светофора образовалась серьезная пробка

Десятки автомобилей образовали затор.

На юге Санкт-Петербурга сегодня вечером, 19 мая, сломался светофор в связи с чем произошел транспортный коллапс. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось в Кудрово на пересечении Народной улицы и Дальневосточного проспекта. Там из-за сбоя в работе светофора в пробке стоят десятки легковых машин, а также маршрутки и трамваи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Кадиллак» и «БМВ» налетели друг на друга в центре Петербурга. В данный момент неизвестно по чьей вине произошло ДТП. Сообщается, что удар был не слишком сильным, поэтому вряд ли кто-то из водителей или пассажиров машин, попавших в аварию пострадал.