В Кудрово из-за сломанного светофора образовалась серьезная пробка

В Кудрово из-за сломанного светофора образовалась серьезная пробка
В Кудрово по непонятной причине перестал работать светофор. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Десятки автомобилей образовали затор.

На юге Санкт-Петербурга сегодня вечером, 19 мая, сломался светофор в связи с чем произошел транспортный коллапс. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось в Кудрово на пересечении Народной улицы и Дальневосточного проспекта. Там из-за сбоя в работе светофора в пробке стоят десятки легковых машин, а также маршрутки и трамваи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Кадиллак» и «БМВ» налетели друг на друга в центре Петербурга. В данный момент неизвестно по чьей вине произошло ДТП. Сообщается, что удар был не слишком сильным, поэтому вряд ли кто-то из водителей или пассажиров машин, попавших в аварию пострадал.

дтп кудрово новости СПб пробка


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургские врачи спасли малыша после неудачного обрезания
В Кудрово из-за сломанного светофора образовалась серьезная пробка
Врач рассказала, как предотвратить всплески коронавируса в России
Стало известно о госпитализации актера Николая Сличенко
Авиасообщение с Турцией возобновят не раньше 15 июня
В Петербурге после ливня помутнела вода в Неве
В Петроградском районе неизвестные избили мужчину
В Петербурге из-за ветра упали 50 деревьев и пострадал один человек