«Кадиллак» и «БМВ» налетели друг на друга в центре Петербурга

В Петербурге в центре города произошло дорожно-транспортное происшествие при участии двух дорогих иномарок. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Северной столице в Центральном районе на набережной канала Грибоедова произошло столкновение между двумя иномарками «Кадиллак» и «БМВ».

Место происшествия водители уже огородили специальными знаками. Однако в момент, когда было сделано фото очевидцем происходящего, сотрудники Госавтоинспекции еще не прибыли на место аварии.

В данный момент неизвестно по чьей вине произошло ДТП. Сообщается, что удар был не слишком сильным, поэтому вряд ли кто-то из водителей или пассажиров машин, попавших в аварию пострадал.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что на улице Маршала Казакова и проспекте Героев уже в который раз случилось дорожно-транспортное происшествие.