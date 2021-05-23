Александр Рыбак оценил выступление Манижи на Евровидении

Александр Рыбак оценил выступление Манижи на Евровидении
Певица Манижа. Фото: www.instagram.com/manizha

Певец Александр Рыбак, победивший на «Евровидении» в 2009 году как представитель Норвегии, прокомментировал выступление Манижи на конкурсе.

Он отметил, что певица «открыла всем новый мир».

«Манижа, дорогая, ты открыла совсем новый мир сегодня, благодарю тебя… Многие другие страны, они показали, что у нас самые масштабные авторы, самые масштабные продюсеры, у нас деньги. А ты показала, что у нас в России — у нас душа», — сказал певец в эфире Первого канала.

Певица Manizha — Манижа Сангин, представляющая Россию на Евровидении-2021 в Роттердаме, заняла в конкурсе 9 место. Девушка получила 204 балла. Результаты стали известны, когда были подведены итоги онлайн-голосования. Манижа выступала на конкурсе с песней «Русская женщина» под пятым номером.

Победителем музыкального конкурса стала Италия, которую представила группа Måneskin с песней Zitti E Buoni.

На второй строчке оказалась певица из Франции — Барбара Прави с песней Voilà.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что певица Манижа перед самым выходом на сцену лишилась аккредитации.

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