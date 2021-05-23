В центре Гамалеи рассказали, что у привитых в случае заражения постковидный синдром будет легче

В центре Гамалеи рассказали, что у привитых в случае заражения постковидный синдром будет легче
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что привившиеся от COVID-19, но тем не менее заболевшие им, будут иметь минимальные последствия постковидного синдрома.

«Весь процесс заболевания происходит на уровне носоглотки, а постковидный синдром возникает, когда возбудитель опускается в легкие или разносится по всему организму», — цитирует его слова ТАСС.

По его словам, у тех, кто получил обе дозы вакцины «Спутник V», шанс заразиться коронавирусом минимальный, в основном это происходит в двухнедельный срок после получения второго компонента, когда формируется иммунитет.

С начала пандемии в России выявлено 4 992 554 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 118 125 летальных исходов, выздоровели 4 610 465 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по словам Гинцбурга, количество привившихся «Спутником V» граждан РФ составляет около 10-11 млн. Он добавил, что на таком большом количестве вакцинированных уже можно сказать, что вакцина дает высокий уровень протективных антител.

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