В Петербурге ожидаются до плюс 16 градусов и дожди

В воскресенье, 23 мая, в Петербурге ожидается облачная погода. Подробности рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В городе ожидаются дожди и грозы.

«По нашим расчетам в регионе выпадет около 10-15 мм осадков, что составляет от четверти до трети майской нормы, а общее количество дождей с начала месяца приблизится к абсолютному рекорду мая, установленному в 2003 году, и составляющему 127 мм», — рассказал синоптик.

В ночное время суток столбики термометров покажут +15…+17 градусов, в Ленобласти температура воздуха ожидается на уровне +13…+18 градусов. Ветер юго-восточного направления будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 749 мм рт. ст., что ниже нормы.

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