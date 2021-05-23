На Украине рухнул воздушный шар с пилотом и пятью пассажирами

В Каменец-Подольском районе Хмельницкой области на Украине рухнул воздушный шар, на борту которого находились пилот и пятеро пассажиров.

В результате один человек погиб, остальные получили травмы разной степени тяжести.

Инцидент произошел вечером 22 мая недалеко от села Кульчиевцы, Каменец-Подольский район. О произошедшем сообщили в пресс-службе Национальной полиции области на своей странице в Facebook.

Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил воздушных полетов». Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2 при выполнении авиационно-химических работ. В результате жесткой посадки погиб один человек. Это случилось в субботу около 14 часов в районе 52-го километра автодороги Краснодар — Новороссийск.