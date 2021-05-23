Полиция задержала «работодателя», который пытался изнасиловать жительницу Петербурга

Полиция задержала «работодателя», который пытался изнасиловать жительницу Петербурга
Злоумышленник задержан. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В Московском районе полицейские задержали мужчину, которые пытался изнасиловать местную жительницу.

Инцидент произошел 21 мая у дома 15 по улице Авиационной. Сотрудники полиции задержали 69-летнего неработающего мужчину, который под предлогом трудоустройства пригласил 26-летнюю девушку в свою квартиру, где применил к ней физическую силу и пытался изнасиловать.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 2018 году злоумышленник был задержан за аналогичное преступление, тогда его осудили на три года. Сразу после освобождения он решил пойти на преступление повторно. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга неизвестный изнасиловал пожилую горожанку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В отдел полиции обратилась местная жительница с заявлением о том, что в ночь на 15 мая во дворе дома №23 по Будапештской улице надругались над ее бабушкой.

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