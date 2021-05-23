В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали более 23 тысяч человек

В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали более 23 тысяч человек
Петербуржцы сдают тесты на коронавирус. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В Петербурге продолжаются обследования населения на коронавирусную инфекцию нового типа. За прошедшие сутки было проведено 23488 тестов на COVID-19.

Об этом стало известно в воскресенье, 23 мая. Как сообщает городской оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, за указанный период был обработан 5254 вызова по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы не хотят принимать участие в вакцинации, поэтому ее сложно назвать массовой.

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