В Петербурге задержали подозреваемых в ограблении студента

Сотрудники полиции в Петербурге задержали подозреваемых в ограблении.

Инцидент произошел 21 мая около 22:50 у д. 68 по Железноводской улице.

Неизвестная женщина открыто похитила из рук 20-летнего молодого человека «Айфон11». После того, как он попытался вернуть телефон, двое неустановленных мужчин нанесли ему многочисленные удары и скрылись с места происшествия. Материальный ущерб составил 40 000 рублей.

На следующий день подозреваемых задержали у дома 41/1 по Морской набережной. Ими оказались двое неоднократно судимых мужчин, 1977 и 1971 годов рождения, и женщина 1973 года рождения. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что преступный инцидент произошел в четверг, 6 мая, около 13:30. В отдел полиции обратилась 44-летняя женщина-администратор магазина с заявлением о том, что на неизвестный открыто похитил у нее 2 тыс. рублей, угрожая ножом.