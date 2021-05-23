В Ленобласти заболели коронавирусом 90 человек

В Санкт-Петербурге за сутки COVID-19 заболели 842 человека. В Ленобласти заболели COVID-19 90 людей.

В России за сутки обнаружили 8 951 случая COVID-19, сообщает оперштаб. Более 14%людей переносят инфекцию бессимптомно.

Первое место занимает Москва (почти 3 тысячи человек). На втором месте ковид-статистики Северная столица. «Бронза» рейтинга у Подмосковья (769 заболевших).

За сутки от вируса в России умерли 357 человек. Победили вирус 7 297 россиян.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в центре им. Гамалеи испытает вакцину «Спутник V» на онкобольных. Результат исследований будет известен до конца 2021 года. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи планирует испытать вакцину от коронавируса «Спутник V» на онкобольных до конца 2021 года.