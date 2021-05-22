В центре им. Гамалеи испытает вакцину «Спутник V» на онкобольных

В центре им. Гамалеи испытает вакцину «Спутник V» на онкобольных
Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Результат исследований будет известен до конца 2021 года.

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи планирует испытать вакцину от коронавируса «Спутник V» на онкобольных до конца 2021 года. Об этом пишет РИА Новости сегодня, 22 мая.

«До конца года планируется утвердить протокол (исследований вакцины на онкопациентах — ред.), начать и провести значимую часть исследований. Это сейчас у нас в планах»,

— заявил замдиректора центра по научной работе Денис Логунов.

Он добавил, что клинические исследования обычно длятся несколько лет, так как это «не короткая история».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Британии обнаружили новый штамм коронавируса.

"Спутник V" онкобольные центр имени Гамалеи


 

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