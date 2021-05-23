Вокалиста победившей на Евровидении группы заподозрили в употреблении кокаина

Вокалиста победившей на Евровидении группы заподозрили в употреблении кокаина
Победителем музыкального конкурса стала Италия, которую представила группа Måneskin с песней Zitti E Buoni. Фото: instagram.com/maneskinofficial/

Солиста итальянской рок-группы Måneskin, победившей на «Евровидении», заподозрили в употреблении наркотиков. Об этом сообщает The Mirror.

Во время объявления оценок Дамиано Давид наклонился к столу так, что многим зрителям показалось, будто бы рокер употребляет кокаин.

Во время пресс-конференции музыкант объяснил, что еще один член группы Томас Раджи разбил бокал. Он отметил, что не употребляет наркотики.

Победителем на Евровидении а стала Италия, которую представила группа Måneskin с песней Zitti E Buoni.

На второй строчке оказалась певица из Франции — Барбара Прави с песней Voilà.

Певица Manizha — Манижа Сангин, представляющая Россию на Евровидении-2021 в Роттердаме, заняла в конкурсе 9 место. Девушка получила 204 балла. Результаты стали известны, когда были подведены итоги онлайн-голосования. Манижа выступала на конкурсе с песней «Русская женщина» под пятым номером.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что певица Манижа перед самым выходом на сцену лишилась аккредитации.

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