В Петербурге открылись Всероссийские соревнования по дзюдо на кубок Анатолия Рахлина

В Петербурге открылись Всероссийские соревнования по дзюдо на кубок Анатолия Рахлина
Александр Беглов зачитал приветствие президента Владимира Путина участникам турнира и по его поручению вручил  награды тренерам по дзюдо.  Фото: администрация Санкт-Петербурга

Более 700 юных спортсменов со всей России принимают участие в IX Всероссийских соревнованиях по дзюдо среди юношей «Кубок Анатолия Рахлина». Они начались сегодня в СКК «Юбилейный».

Александр Беглов зачитал приветствие президента Владимира Путина участникам турнира и по его поручению вручил награды тренерам по дзюдо. Фото: администрация Санкт-Петербурга

Участников турнира приветствовал губернатор Александр Беглов. Он напомнил, что состязания, посвященные памяти легендарного наставника, заслуженного тренера России Анатолия Рахлина, приурочены ко дню его рождения. Сегодня ему исполнилось бы 83 года.

« Он воспитал более 100 мастеров спорта, был удивительным, талантливым педагогом и тренером. Среди его воспитанников — не только спортсмены, но и люди, которых знает весь мир», — сказал губернатор.

Среди них — президент России Владимир Путин.

Александр Беглов зачитал приветствие Путина участникам турнира и по его поручению вручил награды тренерам по дзюдо.

Александр Беглов зачитал приветствие президента Владимира Путина участникам турнира и по его поручению вручил награды тренерам по дзюдо. Фото: администрация Санкт-Петербурга
Александр Беглов зачитал приветствие президента Владимира Путина участникам турнира и по его поручению вручил награды тренерам по дзюдо. Фото: администрация Санкт-Петербурга

Анатолий Рахлин мечтал создать школу олимпийского резерва и клуб дзюдо. Его мечта сбылась.

Соревнования по дзюдо памяти заслуженного тренера России Анатолия Рахлина проводятся в северной столице уже восьмой год при поддержке Правительства Северной столицы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Петербурга Александр Беглов сбрил усы и провел награждение в Смольном.

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