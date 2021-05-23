В Петербурге состоялся концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуре

В Петербурге состоялся концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуре
Концерт состоялся в Придворной певческой капелле на набережной Мойки, 20. Фото: Gazeta.SPb

В Петербурге сегодня в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры, который отмечается завтра, 24 мая, состоялось традиционное выступление сводного хора.

Управлял Сводным хором Северной столицы из более чем 3 тысяч голосов художественный руководитель и главный режиссер — заслуженный артист России дирижер Владимир Беглецов.

Концерт состоялся в Придворной певческой капелле на набережной Мойки, 20.

Зрители услышали выдающиеся музыкальные произведения. Среди них: «С чего начинается Родина» , «Опустела без тебя земля», «Утренняя гимнастика» «Пусть всегда будет солнце», сюита «Время вперёд» Георгия Свиридова.

Петербуржцы и гости города могли спеть вместе с хором. Волонтёры раздавали тексты песен, также слова были на видеоэкранах. Открыло концерт хоровое исполнение «Христос Воскресе!».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцев приглашают на юбилейный фестиваль концертов на крыше.

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