На Пулковском шоссе разбился синий спорткар

На Пулковском шоссе разбился синий спорткар
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В воскресенье, 23 мая, на КАД в районе съезда на Пулковское шоссе произошло ДТП с участием синего спорткара.

В Сети появились фото с места происшествия. Судя по опубликованным снимкам, машина получила серьезные повреждения.

«Спорткар разбили на КАД в районе съезда на Пулковское шоссе», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На месте происшествия работают эвакуаторы и сотрудники ГИБДД. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в дорожно-транспортном происшествии, случившемся на Обводном канале, пострадал 8-месячный ребёнок. В Петербурге во Фрунзенском районе города произошло ДТП, в результате которого 8-месячный малыш госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

авария дтп пулковское шоссе


 

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На Пулковском шоссе разбился синий спорткар
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