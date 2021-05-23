На Пулковском шоссе разбился синий спорткар

В воскресенье, 23 мая, на КАД в районе съезда на Пулковское шоссе произошло ДТП с участием синего спорткара.

В Сети появились фото с места происшествия. Судя по опубликованным снимкам, машина получила серьезные повреждения.

«Спорткар разбили на КАД в районе съезда на Пулковское шоссе», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На месте происшествия работают эвакуаторы и сотрудники ГИБДД. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в дорожно-транспортном происшествии, случившемся на Обводном канале, пострадал 8-месячный ребёнок. В Петербурге во Фрунзенском районе города произошло ДТП, в результате которого 8-месячный малыш госпитализирован с черепно-мозговой травмой.