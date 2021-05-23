«Позор!». Жириновский оценил результаты Евровидения

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал позором результаты выступления Манижи, представляющей Россию, в финале «Евровидения». По его словам, певицу не надо было посылать на конкурс.

«Девятое место — позор! Великая страна — и девятое место! Почему?!» – цитирует его РИА «Новости».

Политик считает, что Манижа совершенно не соответствовала тому, за что хотели бы проголосовать европейцы.

Победителем на Евровидении стала Италия, которую представила группа Måneskin с песней Zitti E Buoni. На второй строчке оказалась певица из Франции — Барбара Прави с песней Voilà.

Певица Manizha — Манижа Сангин, представляющая Россию на Евровидении-2021 в Роттердаме, заняла в конкурсе 9 место. Девушка получила 204 балла. Результаты стали известны, когда были подведены итоги онлайн-голосования. Манижа выступала на конкурсе с песней «Русская женщина» под пятым номером.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что певица Манижа перед самым выходом на сцену лишилась аккредитации.