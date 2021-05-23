Путин почтил память заслуженного тренера по дзюдо Анатолия Рахлина

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников IX Всероссийских соревнований по дзюдо «Кубок Анатолия Рахлина» в Санкт-Петербурге.

Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

«Много лет назад, будучи 12-летним подростком, свои первые шаги в этом виде спорта я делал под руководством Анатолия Семеновича. В зале он был строг с нами, требовал полной самоотдачи, но после тренировок опекал и по-отечески заботился о каждом. Именно Анатолий Семенович во многом научил нас верить в себя, в свои силы и в любых обстоятельствах находить верные решения», — отметил Путин.

Путин сообщил, что этот турнир, проводящийся традиционно в день рождения Анатолия Рахлина, способствует сохранению богатого наследия этого выдающегося тренера. Президент отметил, что такие спортивные мероприятия, как турнир «Кубок Анатолия Рахлина», воспитывают лучшие человеческие качества, закаляют характер и приобщают молодежь к ценностям здорового образа жизни.

Путин пожелал участникам мероприятия успехов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге открылись Всероссийские соревнования по дзюдо на кубок Анатолия Рахлина.